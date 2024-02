"Netanyahu's post-war plan sees Israel keeping security control over Palestinian areas" - Reuters - 23 feb 2024 --- "Netanyahu’s postwar plan for Gaza is no plan at all" - Vox, com - 23 feb 2024 --- "Palestinian PM Shtayyeh resigns paving way for technocratic government" - Al Monitor, com - 26 feb 2024.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Il piano di Netanyahu per Gaza dopo la fine della guerra" di mercoledì 28 febbraio 2024 condotta da Lorenzo Rendi .



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Democrazia, Difesa, Diritti Umani, Economia, Emergenza, Epidemie, Esteri, Geopolitica, Giustizia, …

Guerra, Immigrazione, Pace, Sicurezza, Usa.

leggi tutto

riduci