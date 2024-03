Presentazione del libro di Giovanni Sallusti "Mi mancano i vecchi comunisti. Confessione inaudita di un libertario" (Liberilibri Editrice)

"Questo non è un libro, è piuttosto una confessione, apparentemente blasfema, che l'autore non è riuscito a trattenere: oggi chiunque sostenga la libertà individuale e d'intrapresa non può non provare una nostalgia inquietante e paradossale per i Vecchi Comunisti.



Si tratta della nostalgia di un avversario ovviamente, ma un avversario che accettava alcune premesse: la Rivoluzione industriale come fatto storico-economico positivo, l'autonomia della politica, l'appartenenza alla cultura occidentale.



Il Vecchio Comunista non praticava l'"oicofobia", l'odio di sé, che è invece la specialità …

della Nuova Sinistra Woke, sempre più intollerante e censoria.



Una sinistra che ha sostituito la fabbrica con Instagram, il partito gramsciano con la sudditanza all'antipolitica, la dialettica hegeliana con la decrescita "gretina".



Fino a farci rimpiangere il barbuto Marx e la sua celebre battuta: ben scavato, vecchia talpa!" (tratto dal sito www.liberilibri.it/).

