Convegno "Celebrazione del 15º anniversario della ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità", registrato a Roma mercoledì 6 marzo 2024 alle 10:00.



L'evento è stato organizzato da Ministero dell'Istruzione e del merito e Ministero per le disabilità.



Sono intervenuti: Alessandra Locatelli (ministro per le Disabilità, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Giuseppe Valditara (ministro dell'Istruzione e del Merito, Fratelli d'Italia), Paola Frassinetti (sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e e del Merito, Fratelli d'Italia), …

Serafino Corti (direttore del Dipartimento delle Disabilità della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus), Vincenzo Falabella (presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), Nazaro Pagano (presidente della Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili), Livio Valvano (rappresentante dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici), Giovanni Battista Pesce (presidente dell'Associazione Italiana Contro l'Epilessia), Linda Legname (vice presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti), Giuseppina Esposito (segretario dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), Fulvio De Nigris (direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma Gli Amici di Luca), Roberto Speziale (presidente dell'Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi), David Magini (vice presidente dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro), Nicolas Marzolino (consigliere nazionale dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra), Barbara Rosina (presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali), Angelo Raffaele Cagnazzo (presidente dell'Ente Nazionale Sordi), Alberto Alberani (portavoce del Forum del Terzo Settore dell'Emilia Romagna), Gabriele Gamberi (collaboratore dell'Associazione per lo Sviluppo di Progetti Informatici a favore degli Handicappati), Roberto Pili (presidente dell'IERFOP), Francesco Rizzo (direttore del Centro Veterani del Ministero della Difesa), Giuliano Callegari (componente di Famiglia Italiane Associate in Difesa dei Diritti degli Audiolesi), Rosa Stornaiuolo (dirigente scolastico), Paola Baldissara (insegnante), Raffaele Papazzo (studente), Viviana Lo Russo (insegnante), Filippo Salzano (studente), Claudia Volpi (insegnante), Benedetta Mulè (studentessa), Laura D'Ignazi (dirigente scolastica), Maria Cinzia Mazzaferro (insegnante), Valentina Lanciotti (studentessa), Nicola Pezzetti (insegnante), Federico Beghini (insegnante).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Associazioni, Diritti Civili, Disabili, Discriminazione, Docenti, Emarginazione, Formazione, Giovani, Integrazione, Istruzione, Lavoro, Malattia, Ministeri, Minori, Onu, Salute, Sanita', Scuola, Societa', Solidarieta', Studenti, Tecnologia.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 25 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci