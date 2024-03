Intervista a Taghi Rahmani, giornalista e attivista per i diritti umani in Iran, marito della premio Nobel per la Pace, Narges Mohammadi

Con Taghi Rahmani, giornalista, intellettuale e attivista politico, marito di Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace 2023, attivista per i diritti umani, ancora rinchiusa nel carcere di Evin, abbiamo parlato di Iran all’indomani delle elezioni farsa del 1° marzo, sul significato del massiccio boicottaggio delle urne, sulla brutale repressione nel paese e sulla lotta contro l'apartheid di genere presso le Nazioni Unite.



Interpretariato: Parisa Nazari.



L'intervista è stata registrata mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 14:20.



Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Arresto, Astensionismo, Attivismo, Carcere, Democrazia, Diritti Civili, Diritti Umani, Donna, Elezioni, Iran, Islam, Laicita', Medio Oriente, Mohammadi, Nobel, Onu, Pace, Pari Opportunita', Raisi, Teheran, Totalitarismo, Violenza, Voto.



La registrazione audio ha una durata di 18 minuti.

