Incontro con l'attivista bielorussa per i diritti umani Olga Karatch, Premio Alexander Langer 2023, politologa e direttrice di Our House/Nash Dom (La nostra casa) La serata è la tappa veronese del festival Euromediterranea ed è un incontro in preparazione ad Arena di Pace 2024.



Olga è più volte stata incarcerata e purtroppo anche torturata.



Oggi vive in esilio a Vilnius, in Lituania, da dove prosegue la sua instancabile attività nonviolenta di denuncia delle violazioni dei diritti umani in Bielorussia e non solo.



Registrazione video del dibattito dal titolo "No means no. No significa no, …

alla guerra, alle armi", registrato a Veona giovedì 29 febbraio 2024 alle ore 21:00.



Dibattito organizzato da Comune di Verona e Fondazione Alexander Langer Stiftung e Movimento Nonviolento.



Sono intervenuti: Jacopo Buffolo (assessore del Comune di Verona alle politiche giovanili e di partecipazione), Mao Valpiana (presidente del Movimento Nonviolento), Antonio Soffientini (comboniano, organizzatore dell'Area di pace 2024), Olga Karatch (giornalista bielorussa e attivista per i diritti umani).



Tra gli argomenti discussi: Armi, Bielorussia, Carcere, Cattolicesimo, Chiesa, Diritti Umani, Disobbedienza Civile, Europa, Forze Armate, Francesco, Giovani, Guerra, Langer, Lukashenko, Minori, Movimenti, Movimento Nonviolento, Nonviolenza, Obiezione Di Coscienza, Pace, Pacifismo, Pena Di Morte, Premio, Propaganda, Putin, Russia, Societa', Totalitarismo, Ucraina, Unione Europea, Verona, Zelenskij.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 23 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci