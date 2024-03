Nell'ambito del Giorno del Ricordo 2024.



Registrazione audio del dibattito dal titolo "Le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. Le vicende del confine orientale", registrato a Perugia mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 16:30.



Dibattito organizzato da Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea.



Sono intervenuti: Alba Cavicchi (componente del Comitato Tecnico Scientifico Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea), Alberto Stramaccioni (presidente dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea), Giovanni Stelli (presidente della Società di Studi Fiumani, Archivio Museo …

Storico di Fiume, Roma), Eric Gobetti (storico), Dino Renato Nardelli (storico, già membro della Sezione didatttica Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea), Giuliano Stagni (già docente di malattie infettive, Facoltà di Medicina, Università di Perugia,), Armando Pitassio (già professore di Storia dell'Europa Orientale all'Università di Perugia), Sandra Covino (docente di Linguistica italiana, Università per Stranieri di Perugia), Gianni Bovini (storico, collaboratore deell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Balcani, Comunismo, Dalmazia, Fascismo, Foibe, Giorno Del Ricordo, Jugoslavia, Lingua, Linguistica, Polemiche, Resistenza, Ricerca, Slovenia, Storia, Stragi, Tito, Trieste, Venezia Giulia.



La registrazione audio di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 46 minuti.

leggi tutto

riduci