Cala inflazione nella zona Ocse, in Italia lieve aumento, ma inflazione italiana e' ancora la piu' bassa del G7.



Ne parla come sempre il Professore Fabio Pammolli, economista, Direttore scientifico della Fondazione Cerm, Chair del comitato investimenti InvestEu.Conduce Valeria Manieri, Radio Radicale.



Puntata di "Connessioni - Cala inflazione nella zona Ocse, in Italia lieve aumento, ma inflazione italiana e' ancora la piu' bassa del G7" di giovedì 7 marzo 2024 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Fabio Pammolli (professore di Economia al Politecnico di Milano, presidente della Fondazione CeRM).

presidente della Fondazione CeRM).



