Anche Mirella Serri, saggista, docente di letteratura moderna e contemporanea, autrice di "Uomini contro - La lunga marcia dell'antifemminismo italiano", ha aderito alla manifestazione di oggi a Roma promossa dall'Associazione Setteottobre per ricordare i crimini commessi cinque mesi fa (e ancora in corso) contro le donne ebree e israeliane da parte di Hamas e della jihad islamica e sui quali, dopo l'emozione iniziale e nonostante le prove raccolte da ultimo in un rapporto dell'Onu, è calato il silenzio.



"7 marzo in piazza per le donne vittime del 7 ottobre. Intervista a Mirella Serri" …

realizzata da Roberta Jannuzzi .



L'intervista è stata registrata giovedì 7 marzo 2024 alle ore 10:22.

