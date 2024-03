Rapporto sulla competitività dei settori produttivi

Saluti istituzionali: Mariachiara Zanetti (Vice Rettrice per le Politiche territoriali, nazionali ed europee, Politecnico di Torino), Francesco Maria Chelli (Presidente Istat).



Presentazione del Rapporto - Introduce Monica Pratesi (Direttrice Dipartimento per la produzione statistica, Istat).



Illustrano i contenuti: Stefano Costa (Dipartimento per la produzione statistica, Istat), Claudio Vicarelli (Dipartimento per la produzione statistica, Istat).



Tavola rotonda con: Anna Giunta (Prof.ssa ordinaria di Economia industriale, Università Roma Tre e Centro Rossi-Doria), Laura Rondi (Prof.ssa …

ordinaria di Economia e Finanza d’Impresa Politecnico di Torino), Marco Gay (Presidente di Confindustria Piemonte).



Modera Davide Colombo (Direttore centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l'ufficio stampa e il coordinamento del Sistan Istat).

