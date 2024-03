La nuda verità - Survivors del suicidio. Imparare i segnali d’allarme

L’Associazione americana di Psichiatria considera “sperimentare il trauma derivante dalla perdita di un caro per suicidio, un evento “catastrofico” simile all’esperienza in un campo di concentramento”.



Il 20 novembre si ricordano nel mondo i sopravvissuti alla perdita di una persona cara per suicidio chiamati appunto “Survivors” .



Secondo le stime ogni 40 secondi qualcuno nel mondo si toglie la vita, ogni 41 secondi c’è qualcun altro che è lasciato solo per aver perso appunto una persona cara per suicidio.



I survivors lasciati soli in una dimensione difficile da comprendere …

dall’esterno.



È fondamentale una politica strutturale di prevenzione, è importante imparare i segnali d’allarme.



Il 10 settembre si celebra la Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio.



Nel 1999, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lancia la prima campagna per la prevenzione del suicidio.

