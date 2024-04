Il trattamento in carcere delle persone autrici di violenza di genere e di reati sessuali tra diritti, buone prassi e prospettive future

Saluti: Carmelo Elio Tavilla (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Modena e Reggio Emilia), Federico Amico (Presidente Commissione Parità e diritti delle persone - Regione Emilia-Romagna), Gian Carlo Muzzarelli (Sindaco di Modena), Roberto Cavalieri (Garante dei detenuti - Regione Emilia-Romagna), Gloria Manzelli (Provveditore Regionale dell’Amministrazione penitenziaria dell'Emilia-Romagna e Marche), Irene Marotta, (Primo Dirigente di Polizia Penitenziaria - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Ufficio del Capo Dipartimento).



Introduzione: Laura De Fazio …

(Docente di Criminologia UNIMORE - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Modena).



Moderatrice: Rossana Cecchi (Docente di Medicina legale UNIMORE - Direttrice UOC di Medicina legale dell'AOU di Modena).



Interventi: Maria Letizia Venturini, (Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna), Carlo Alberto Romano (Prorettore all’impegno sociale per il territorio dell’Università di Brescia), Gabriele Rocca (Professore associato presso il Dipartimento di Scienze per la salute dell’ Università di Genova), Cesare Trabace (Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza UNIMORE), Palmina Caruso (Criminologa clinica, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Università Statale di Milano).



Discussant: Marco Tarantini (Avvocato, Camera penale Carl'Alberto Perroux - Modena)- Panel del POMERIGGIO: 14,30-17,30.



Introduzione Marco Bonfiglioli (Direttore Ufficio Detenuti e Trattamento - PRAP 'Emilia-Romagna e Marche).



Interventi e progetti degli Istituti penitenziari di Modena e di Reggio Emilia: Introduce: Orazio Sorrentini (Direttore C.C.



Modena).



Intervengono: Paolo De Pascalis (Psicologo/psicoterapeuta ASL Modena), Giulia Riccò (Tecnico della riabilitazione psichiatrica ASL Modena).



"L’esperienza di Reggio Emilia".



Introduce: Lucia Monastero (Direttore II.PP.



Reggio Emilia).



Interviene: Arianna Fezzardi (Esperto ex art.80 L.354/75).



Tavola Rotonda: "Prassi interregionali a confronto".



Moderatrice Silvia Della Branca (Direttore Ufficio Affari Generali, Personale e Formazione - PRAP 'Emilia-Romagna e Marche).



Intervengono: Marco Bonfiglioli (Direttore Ufficio detenuti e Trattamento - PRAP 'Emilia-Romagna e Marche), Stefania Basilisco (Responsabile Area trattamentale C.C.



di Chieti), Francesca Garbarino (Criminologa Clinica - Vice-Presidente della Coop.Soc.



CIPM), Annalisa Gasparro (Direttore C.C.



di Pesaro), Patrizia De Santis (Responsabile Area trattamentale di C.C.



Frosinone).



Discussant: Enrico Sbriglia (Presidente dell'Osservatorio Internazionale sulla Legalità di Trieste).



Convegno promosso da: Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Modena, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive e limitative della libertà personale della Regione Emilia-Romagna, Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria dell'Emilia-Romagna e Marche, Università di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Giurisprudenza, Comune di Modena Assessorato alle Politiche sociali, Camera penale Carl’Alberto Perroux – Modena.

