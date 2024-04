Partecipano: Gaetano Mosca (padre di Filippo), Pietro Cammalleri (fratello di Luca), Rita Bernardini (Presidente di Nessuno tocchi Caino), Santi Consolo (ex capo del DAP e garante dei detenuti in Sicilia), Donatella Corleo (Consiglio direttivo di Nessuno Tocchi Caino), Armida Decina (Avvocato del foro di Roma), Totò Cuffaro (Segretario Nazionale della DC), Matilde Falcone (Consigliera comunale della DC a Caltanissetta) Davide Faraone e Roberto Giachetti (parlamentari di Italia Viva).



Registrazione video del dibattito dal titolo "Per Filippo e Luca (detenuti in Romania). La richiesta di …

Nessuno tocchi Caino per un processo legale, una sentenza giusta e un rapidissimo rientro in Italia", registrato a Palermo martedì 16 aprile 2024 alle ore 15:58.



Sono intervenuti: Maria Giambruno (giornalista, Segretaria generale “Rights On”), Rita Bernardini (presidente di Nessuno tocchi Caino - Spes contra Spem), Gaetano Mosca (padre di Filippo Mosca), Luca Cammalleri (fratello di Luca Cammalleri), Armida Decina (avvocato penalista), Donatella Corleo (consiglio direttivo di Nessuno Tocchi Caino), Santi Consolo (garante per la tutela dei diiritti fondamentali dei detenuti della Regione Siciliana), Matilde Falcone (consigliera comunale della DC a Caltanissetta), Roberto Giachetti (deputato nazionale, Italia Viva), Gigi Omar Modica (magistrato, giudice della cognizione presso il Tribunale di Palermo), Nuccia Albano (assessore alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro della Regione Siciliana), Eleonora Gazziano (presidente dell' associazione " Rights On”).



Tra gli argomenti discussi: Giustizia.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 8 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci