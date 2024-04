Bergamo Next Level. Leggere in presente, costruire il futuro

Saluti Istituzionali: Sergio Cavalieri (Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo), Giorgio Gori (Sindaco di Bergamo), Giuliomaria Terzi di Sant’Agata (Presidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato della Repubblica).



"L'Africa nell'attualità internazionale".



Come cambia l’Africa: dinamiche economiche, politiche e sociali in corso.



Con Giovanni Carbone (Professore ordinario di Scienza Politica all’Università degli Studi di Milano e Head dell’Africa Programme dell’ISPI).



10.20 – 10.45: Il Piano Mattei per l’Africa.



Con Consigliere Lorenzo Ortona (Vice

Coordinatore Generale della Struttura per il Piano Mattei – Presidenza del Consiglio dei Ministri), Min.



Plen.



Massimo Riccardo (Inviato Speciale per il Piano Mattei del Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale).



10.45 – 11.15: Tavola rotonda: Il ruolo dell’Italia in una nuova geopolitica dei rapporti con l’Africa.



Con Min.



Plen.



Marco Riccardo Rusconi (Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo), Francesco Galietti (LUISS Guido Carli, docente di 'Political risk analysis'), Andrea Tremaglia (Camera dei Deputati).



Moderatore: Alessandro Ricci (Università degli studi di Bergamo).



"Africa: prospettive economiche e imprenditoriali".



Fare impresa in Africa.



Intervengono: Martino Ghielmi (fondatore di VadoinAfrica.com, Amministratore Unico di VIA Group Srl).



Tavola rotonda: "Il Piano Mattei e le opportunità per il sistema bergamasco" con Ettore Prandini (Presidente Coldiretti), Luigi Scordamaglia (Consigliere Delegato di Filiera Italia), Laura Colnaghi Calissoni (Confindustria Bergamo, Presidente e A.D.



Gruppo Carvico), Pietro Zambaiti (CEO Za.Er, Asmara), Zakaria Moufid (Presidente Mintaka Holding, Milano), Stefano Piziali (Direttore Generale Fondazione CESVI, Bergamo), Giovani promesse: Sig.a Mame Maty Gning, co-fondatrice di ValeU, Bergamo (Videoclip).



Moderatrice: Prof.ssa Laura Viganò - Università degli studi di Bergamo.

