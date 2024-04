"House advances Ukraine, Israel aid as Dems help Speaker Johnson" - the Hill, com - 19 apr2024 --- "House passes $95 billion foreign aid package after months-long delay" - Axios, com - 20 apr 2024 --- "House passes contentious Ukraine, Israel, Taiwan aid package" - Defense News - 20 apr 2024.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Dopo mesi di stallo, la Camera Usa approva gli aiuti per Ucraina, Israele e Taiwan" di lunedì 22 aprile 2024 , condotta da Lorenzo Rendi .



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cina, Commercio, Difesa, Economia, Emergenza, Esteri, Geopolitica, Guerra, Industria,

Iran, Produzione, Russia, Sicurezza, Tecnologia, Ucraina, Usa.

