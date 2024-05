La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. Acque reflue e droghe

Lo studio dei residui metabolici umani delle droghe e di altre sostanze psicoattive nelle acque reflue urbane (Wastewater analysis and drugs: a European multi-city study) rappresenta un importante tratto del progetto europeo condotto dal gruppo SCORE (Sewage Analysis CORe group Europe) in collaborazione con l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA).



Sono stati pubblicati il 20 marzo 2024 i risultati della recente analisi delle acque reflue effettuata in 112 città in tutto il mondo, di cui 88 in Europa che ha rilevato i nuovi andamenti di consumo delle …

principali droghe d'abuso nel 2023.

leggi tutto

riduci