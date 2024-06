Visto dall'America di sabato 8 giugno 2024 - a cura di Lorenzo Rendi

I curdi siriani rinviano le elezioni locali previste per l’11 giugno su pressione degli Stati Uniti e dopo le minacce della Turchia di invasione del nordest della Siria. Intanto Usa e paesi europei condannano l'Iran presso l'organismo di vigilanza nucleare delle Nazioni Unite per non aver collaborato con gli ispettori dell’Agenzia internazionale per l'energia atomica. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara