Commissione Trasporti della Camera

…

al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Svolge l'audizione di Ancip, Assiterminal (in videoconferenza), Confitarma (in videoconferenza) e Uniport, nell’ambito dell’esame, in sede di deliberazione di rilievi, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva Ue 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/comunitaria per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva Ue 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/comunitaria, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione Ue 2015/1814, relativa all'istituzione e

leggi tutto