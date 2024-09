Seminario tematico precongressuale “Disabilità e diritti”

In occasione del XXI Congresso dell’Associazione Luca Coscioni.



Saluti introduttivi: Marilisa D’Amico (Prorettrice alla Legalità, Trasparenza e Tutela dei diritti dell’Università degli Studi di Milano), Filomena Gallo (Segretario nazionale dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica “ALC”), Giuseppe Arconzo (professore Diritto costituzionale e delegato per le disabilità e DSA dell’Università Statale di Milano).



Interverranno, tra gli altri, Rocco Berardo (Coordinatore iniziative sulla disabilità dell’ALC), Stefano Bissaro (ricercatore in Diritto …

Costituzionale dell’hub Human Hall), Marco Cappato (tesoriere ALC), Marcello Crivellini (Professore e consigliere generale dell’ALC), Alessandro Gerardi (Avvocato e consigliere generale ALC), Lisa Noja, (Consigliera regionale della Lombardia), Barbara Peres (Consigliera di parità della Città Metropolitana di Milano), Gianfranco Scavuzzo (membro della giunta ALC), Irene Ghezzi ( coordinatrice Cellula Coscioni Cremona) e Cristiana Zerosi (coordinatrice Cellula ALC di Milano).

