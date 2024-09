In Iran, minacce, censure, arresti arbitrari, torture contro oppositori e artisti iraniani per metterli a tacere in vista del 16 settembre, secondo anniversario dell’uccisione di Mahsa Amini ad opera della polizia morale. Intanto i pasdaran lavorano per aprire un nuovo fronte terroristico orientale. Collegamento con Mariano Giustino