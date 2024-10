Radio Carcere: "La Lezione Inglese" - Il nuovo Governo libera oltre 5 mila detenuti per non superare la capienza regolamentare e programma riforme a lungo termine per combattere la recidiva. "Diritto alla affettività in carcere" - Il Coordinamento Nazionale dei Magistrati di Sorveglianza chiede al Dap l'applicazione della sentenza n.10 del 2024 della Corte Costituzionale. "Suicidati" - A Prato il 78° detenuto che si è tolto la vita dall'inizio dell'anno.