Le sfide della complessità in un'Europa che cambia

In Iran è iniziata la corsa alla successione della guida suprema Ali Khamenei con una faida interna. Si teme un vuoto di potere e rivolte popolari. L’attivista per i diritti umani, Hossein Ronaghi, si cuce le labbra per protesta contro le condanne a morte di sei esponenti del movimento Donna, Vita, Libertà. Collegmento con Mariano Giustino