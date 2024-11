Giorgio Amendola. A 60 anni dalla proposta sul Partito Unico dei lavoratori

Collegamento con Mariano Giustino da Ankara sui prigionieri politici in Iran che protestano da 43 settimane in 25 prigioni del paese contro la guerra che il regime ha scatenato contro le minoranze e gli oppositori che vengono via via impiccati quotidianamente, sei giovani del movimento "Donna, Vita, Libertà" rischiano l’impiccagione