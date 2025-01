“La Polis Penitenziaria”. Necessità di integrazione socio-territoriale e interprofessionale

La Turchia respinge la proposta delle SDF a guida curda di schierare truppe americane e francesi al confine turco-siriano. Blinken annuncia gli obiettivi del processo di dialogo tra Usa e Turchia sulla Siria. Antonio Tajani in missione a Damasco. Colloquio telefonico tra Erdogan e Meloni. In Iran, confermata la condanna a morte per l’attivista curda-iraniana Pakhshan Azizi. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara