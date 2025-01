Lo scontro sul terzo mandato, intervista a Stefano Caldoro

Il ministro degli Esteri del governo siriano ad interim, Shaibani, in Turchia per un vertice sulla cooperazione turco-siriana, sulla ricostruzione della Siria; sulla questione delle SDF a guida curda che controllano il nordest del paese, sulla cooperazione militare e su un accordo per una ZEE nel Mediterraneo orientale. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara