Corso di formazione "Immigrazione" - Immigrazione: Una lettura interdisciplinare (seconda giornata)

Organizzato dall' Università Digitale Pegaso e Associazione ProRights.



Introduce: Avv.



Veneranda Nazzaro Presidente Associazione ProRights Modera: Giuseppe Cataldi (Professore ordinario Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”).



Saluti istituzionali: Valeria Confortini (Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, Università Digitale Pegaso), Maria Rosaria Covelli (Presidente Corte di Appello di Napoli), Carmine Foreste (Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli).



Modulo I - La prassi giudiziaria interna e sovranazionale.



Relatori: Andrea Saccucci (Associato di …

Diritto Internazionale, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”), Marida Corso (Magistrato XIII Sezione Tribunale di Napoli Sezione Civile).



Modulo II - Il fenomeno della tratta e del traffico.



Relatori: Amarilda Lici (Referente sezione Campania A.S.G.I.), Marcello D’Aponte (Prof.



Associato di Diritto del Lavoro, Università di Napoli “Federico II”).



Modulo III - I minori migranti e altre situazioni di particolare vulnerabilità.



Relatori: Laura Guercio (Universities Network for Children in Armed Conflict (UNETCHAC), ex Segretario Generale della Commissione Interministeriale per i Diritti Umani, MAECI), Michele Corleto (Associato di Diritto Internazionale, Università Digitale Pegaso).



Modulo IV - L’assistenza in giudizio e la redazione di ricorsi in materia davanti alle giurisdizioni italiane e sovranazionali.



Relatori: Hillary Sedu (VicePresidente COA di Napoli), Roberta Aria (Referente A.S.G.I.



sezione Campania Docente Master “Immigrazione e politiche pubbliche di accoglienza e integrazione” Università degli Studi di Napoli “Federico II”).



Seconda parte.



Introduce e modera: Anna Chimenti (Costituzionalista, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università Telematica Pegaso).



Modulo V - Migration diplomacy and securitisation of migration.



The New Border Regime in The EU: Relatori: Prof.



Anastasakis Othon (Director of the European Studies Centre, St.



Antony’s College, Oxford), Jakob Zollmann (Visiting Researcher of the Research Professorship of Global Constitutionalism, WZB Berlin), Foteini Kalantzi (SEESOX South East European Studies at Oxford”, St.



Antony’s College, Oxford), Silvia Fontana (Head of Organization, Labor Relations and HR Administration, Medici Senza Frontiere), Marcello Giordani (Grant Facility Coordinator, Pan-Africa Initiatives, ICMPD), Pier De Gioia Carabellese (Full Professor of Law in Huddersfiled).

leggi tutto

riduci