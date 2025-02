Niqab: il caso di Monfalcone, intervista al prof. Antonio Fuccillo

Richiesta condanna a 7 anni e 4 mesi di carcere con il bando dalla vita politica per il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, maggiore avversario di Erdogan. Attesa per l’imminente annuncio storico di Öcalan della fine della lotta armata contro la Turchia e sui risvolti in Siria. Collegamento da Ankara con Marino Giustino