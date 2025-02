Le conseguenze della politica di Trump per l'Ucraina e per l'Europa: intervista a Natale D'Amico

Il punto sulla transizione in Siria. Ahmed al-Sharaa esclude esponenti Alawiti, drusi e curdi dal Conferenza sul dialogo nazionale in Siria. I curdi siriani rischiano di perdere l'autonomia a causa dell'opposizione della Turchia e l'incerto sostegno Usa. Apertura curda senza diritti per i curdi. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara