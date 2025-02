Puntata di "Radio Carcere "Senza Domani/1" - Il detenuto che si è suicidato nel carcere di Frosinone. "Senza Domani/2" - La storia di Massimiliano che, dopo essere stato in carcere, è costretto a dormire in macchina perché non riesce a trovare un lavoro. Le lettere scritte dalle persone detenute" di venerdì 21 febbraio 2025 condotta da Riccardo Arena che in questa puntata ha ospitato Stefano Anastasia (garante dei Diritti delle persone private della libertà personale della Regione Lazio), Massimiliano (ex detenuto, costretto a vivere in macchina).



