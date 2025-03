La svolta della Germania sul riarmo e il debito. Intervista al professor Angelo Bolaffi

Nella giornata in cui a Bruxelles la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, presentava il piano Rearm Eu, a Berlino il probabile futuro cancelliere cristiano-democratico Friederich Merz, insieme ai rappresentati dell'Spd con i quali dovrebbe formare la nuova Grande coalizione, annunciava il varo con il nuovo governo di un fondo speciale per le infrastrutture da 500 miliardi in 10 anni e l'allentamento immediato del freno al debito, previsto nella Costituzione, per le spese della difesa.



Abbiamo chiesto una valutazione su questa svolta storica al professor Angelo Bolaffi, …

filosofo della politica e germanista.

