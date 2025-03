Postsovietika - Intervista ad Anna Zafesova

Lo scontro in diretta tv mondiale alla Casa Bianca: Donald Trump e J.D.



Vance contro Zelensky.



Il segno di una nuova epoca di relazioni internazionali.



Una diplomazia brutale, che segue il percorso finora rivendicato solo da Putin, i cui protagonisti sono grandi potenze cui glia ltri Paesi devono sottomettersi.



Ma lo scontro è stato paradossalmente utile a Zelensky, poiché ha rafforzato la solidarietà degli alleati europei.



E' probabile che Trump, resosi conto che la pace non è un obiettivo al momento raggiungibile, abbia voluto scaricare le responsabilità sul comportamento di Zelensky.



E al …

presidente ucraino, non certo a Putin, si rimproverava l'indisponibilità a fermare la guerra.



Trump ha deciso la sospensione degli aiuti militari e la condivisione delle informazioni di intelligence.



L'esercito ucraino potrebbe resistere ancora per alcuni mesi, ma gravi saranno le conseguenze del venir meno della difesa antiarea costituita dai missili Patriot americani.



Trump aveva già sospeso gli aiuti militari all'Ucraina nel 2019, come forma di pressione su Zelensky per avere informazioni che potessero portare all'incriminazione del figlio di Joe Biden, Hunter.



E i parlamentari trumpiani hanno sospeso anche gli ultimi aiuti forniti a Kiev dall'amministrazione Biden alla fine del 2024.

