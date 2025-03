Con Alexander Privitera, giornalista e scrittore, senior fellow alla Johns Hopkins University, parliamo dell'intesa Cdu-Csu e Spd per presentare subito in Parlamento la riforma del freno al debito per la spesa della difesa abbinata, nell'intesa tra i partiti, a un fondo per le infrastrutture da 500 miliardi.



Una svolta che segue le affermazioni del futuro probabile cancelliere Friedrich Merz, per il quale l'Europa deve rendersi indipendente dagli Stati Uniti e la Germania deve recuperare un ruolo di leadership.



"La svolta tedesca sul debito per la difesa e le proposte al Consiglio Europeo. …

Intervista ad Alexander Privitera" realizzata da Roberta Jannuzzi con Alexander Privitera (giornalisa e scrittore).



L'intervista è stata registrata giovedì 6 marzo 2025 alle ore 13:11.



Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Austerita', Commissione Ue, Debito Pubblico, Difesa, Economia, Esteri, Europa, Finanza, Francia, Geopolitica, Germania, Impresa, Infrastrutture, Investimenti, Istituzioni, Macron, Merz, Partiti, Politica, Riforme, Spesa Pubblica, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa, Von Der Leyen.



La registrazione audio ha una durata di 7 minuti.

