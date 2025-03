Con Alexander Privitera, giornalista e scrittore, senior fellow alla Johns Hopkins University, parliamo dell'intesa Cdu-Csu e Spd per presentare subito in Parlamento la riforma del freno al debito per la spesa della difesa abbinata, nell'intesa tra i partiti, a un fondo per le infrastrutture da 500 miliardi.



Una svolta che segue le affermazioni del futuro probabile cancelliere Friedrich Merz, per il quale l'Europa deve rendersi indipendente dagli Stati Uniti e la Germania deve recuperare un ruolo di leadership.



"La svolta tedesca sul debito per la difesa e le proposte al Consiglio Ue. …

Intervista ad Alexander Privitera" realizzata da Roberta Jannuzzi .



L'intervista è stata registrata giovedì 6 marzo 2025 alle ore 13:11.



Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Esteri, Ucraina, Unione Europea.

leggi tutto

riduci