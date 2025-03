America sociale. Conversazione settimanale con Giovanna Pajetta

Trump al Congresso: un lungo discorso in cui rivendica i propri successi in soli 43 giorni di presidenza.



La questione Ucraina: dopo l'umiliazione in mondovisione di Zelensky, l'amministrazione Trump decide la sospensione degli aiuti militari e la condivisione delle informazioni dell'intelligence.



La guerra commerciale: in vigore da martedì i dazi del 25 per cento sulle merci importate da Canada e Messico.



Uno stop di un mese su quelli che avrebbero colpito le grandi aziende automobilistiche.



La Cina colpita di nuovo con dazi al 10 per cento, reagisce con tariffe del 15 per cento su soia, carne …

e grano.



Il peso delle nuove misure sugli agricoltori americani.



Il Wall Street Journal conferma e rafforza le sue critiche verso quelli che ha definito 'i dazi più stupidi della storia americana' e scrive che rappresetano il trionfo dell'ideologia sul common sense.



I democratici e il discorso di Trump al Congresso: opposizione silenziosa e ispirata alla 'dignità', cartelli e poco altro, fatta eccezione per le proteste del congressman del Texas Al Green, che è stato espulso.



Uno stop per Trump dalla Corte Suprema, che boccia il congelamento dei fondi UsAid.



Il presidente della Corte Roberts e la giudice Amy Coney Barrett, entrambi cnservatori, votano con i colleghi liberal.



Il Segretario di Stato Marc Rubio, con una croce in fronte, afferma che quella in Ucraina è una guerra per procura tra Usa e Russia.



E Musk accusa gli europei di volere 'una guerra perpetua'.

