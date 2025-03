Il riarmo europeo e la via stretta dell'Italia. Intervista al professor Michele Marchi

Prendendo atto del venir meno del sostegno Usa all’Ucraina, il Regno Unito ha lanciato la proposta di una Coalizione di volenterosi, la Germania subito dopo le elezioni anticipate ha messo in calendario per i prossimi giorni una riforma costituzionale per togliere il freno al debito per le spese della difesa, il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato alla Nazione e ha offerto la protezione nucleare agli alleati europei.



L’Italia, per il momento, non sembra avere assunto una posizione chiara se non nelle parole del presidente Mattarella.



Divisa sia la maggioranza che l’opposizione …

(con il Pd, presumibilmente, diviso anche al suo interno).



Ne parliamo con il professor Michele Marchi, docente di Storia del Mediterraneo moderno e contemporaneo all'Università di Bologna (Campus di Ravenna).

