Più che un mercato per l'Europa. Come e perchè potenziare il mercato unico per garantire sostenibilità e prosperità a tutti i cittadini dell'Unione

L'iniziativa si colloca nell'ambito dei "Dialoghi di Scienze politiche", un programma di appuntamenti che il Dipartimento omonimo propone con regolarità da oltre 10 anni, con l'obiettivo di consentire alle studentesse e agli studenti universitari, ma più in generale alla cittadinanza interessata, di approfondire temi di grande attualità attraverso il contributo di esperti.



Un Rapporto sul futuro del Mercato Unico Meglio noto come "Rapporto Letta", il documento propone delle soluzioni per rimettere in moto il Mercato unico europeo: pur rappresentando ancora oggi il più grande snodo del …

commercio mondiale, infatti, esso è messo in pericolo sia da fattori interni, sia da eventi esterni.



Guardando all'Europa - evidenzia il Rapporto - le classiche 4 libertà di circolazione - commercio, lavoratori, servizi e capitali - non sono più sufficienti e richiedono un ammodernamento, con l'aggiunta, in particolare, di una quinta libertà, quella dell'innovazione e della conoscenza.

leggi tutto

riduci