Terza edizione del Festival Euromediterraneo dell’Economia (Feuromed) "Un modello mediterraneo per l'intelligenza artificiale" (ultima giornata)

Promosso dal quotidiano l’Altravoce in collaborazione con il Parlamento Europeo, la Commissione Europea e con il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania.



Intervento di apertura del Direttore Alessandro Barbano e Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.



"L’Etica/L’AI tra propaganda e verità, chances e rischi della nuova comunicazione".



Modera Roberto Sommella.



Intervengono: Sebastiano Battiato (Professore Ordinario di Informatica, Università di Catania), Roberto Navigli (Professore Ordinario, Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e …

Gestionale, La Sapienza-Roma), Claudio Gallicchio (Associate Professor of Deep Learning at the Department of Computer Science, Università di Pisa), Lorenzo Rosasco (Professor of Computer Science, Università degli Studi di Genova, Research Affiliate Massachusetts Institute of Technology Visiting Scientist, Istituto Italiano di Tecnologia), Antonio Pescapè (Professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Università Federico II di Napoli).



Startup a confronto.



Modera Gennaro Tesone, Partner di Step Venture.



Intervengono: Marco Barone (COO e Co-founder Keplera), Marco Rosmarini(CEO e Co-founder Crono).



Intervento di Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania.



Intervista a Piercarlo Padoan, Presidente Unicredit.



Sessione Pomeridiana "La cultura/I nuovi linguaggi dell’AI: progetto o utopia di una nuova società?".



Modera Massimo Adinolfi.



Intervengono: Andrea Lavazza (Professore associato di Filosofia morale, Università Pegaso), Elisabetta Fersini (Professoressa Associata, Università degli Studi di Milano-Bicocca), Michele Ruta (Professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Politecnico di Bari), Tiziana Catarci (Professoressa Ordinaria di Ingegneria Informatica, La Sapienza-Roma.



Presidente Società Italiana per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale (SIpEIA), Domenico Talia (Professore ordinario di Ingegneria Informatica, Università della Calabria).



Intervento di Lucia Fortini, Assessore Scuola – Politiche sociali – Politiche Giovanili, Regione Campania.



Intervista di Alessandro Barbano ad Alessandro Politi – Direttore della NATO Defense College Foundation.



Conclusioni Antonio Tajani, Ministro degli Esteri.

