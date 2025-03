"Introduzione del paradigma relazionale".



Chair: Alfredo Marra.



Intervengono: Mauro Magatti, Ugo Morelli, Giorgio Vittadini, Chiara Giaccardi, Marta Cartabia, Roberto Rossini, Alessandro Rosina, Elena Granata, Paolo Venturi, Enrico Giovannini, Ermete Realacci, Luca Jahier.



Brevi interventi programmati: Francesco Russo, Dario Pizzul, Alberto De Toni Introduzione dei tre discussion papers: Paper Sanità – Carla Collicelli; Paper Lavoro – Marco Bentivogli; Paper Transizione ecologica – Leonardo Becchetti.



Convegno "L’Individuo (da solo) non esiste! Insieme per scrivere le note di un nuovo …

spartito in Italia e in Europa", registrato a Roma sabato 15 marzo 2025 alle 10:00.



Sono intervenuti: Fabiola Di Loreto (drettore generale - Confcooperative), Alfredo Marra (professore di Diritto amministrativo di Giurisprudenza dell'Università di Milano-Bicocca), Chiara Giaccardi (professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativ lUniversità Cattolica del Sacro Cuore), Giorgio Vittaduni (presidente della Fondazione per la Sussidiarietà), Roberto Rossini (presidente del Consiglio comunale di Brescia), Alessandro Rosina (docente di Demografia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Elena Granata (docente di Urbanistica e Analisi della città e del territorio al Politecnico di Milano), Paolo Venturi (direttore di AICCON), Enrico Giovannini (direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)), Marta Cartabia (già presidente della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana ed ex ministro della giustizia), Ermete Realacci (presidente della Fondazione Symbola), Luca Jahier (giornalista, già presidente del Comitato Economico e Sociale Europeo), Francesco Russo (vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.), Dario Pizzul (ricercatore Universitario Università Cattolica del Sacro Milano), Alberto De Toni (sindaco di Udine), Melina Decaro (già professore ordinaria di Diritto pubblico comparato presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma), Benito Castorino (architetto ambientale), Leonardo Becchetti (professore ordinario di Economia Politica all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Carla Collicelli (sociologa del welfare e della salute, Associate researcher presso Cnr), Marco Bentivogli (coordinatore Nazionale di Base Italia. Esperto politiche di innovazione industriale e del lavoro), Sergio Gatti (direttore generale di Federcasse), Barbara Mangiacavalli (presidente della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche).



Tra gli argomenti discussi: Unione Europea.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 4 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci