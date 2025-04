Turchia: l’opposizione trasforma la campagna di raccolta firme per la scarcerazione di Imamoglu in mozione di sfiducia del presidente Erdogan. Siria: Trump dice a Netanyahu che il leader turco sta svolgendo un ruolo prezioso in Siria e si offre come mediatore nella disputa tra Israele e Turchia. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara