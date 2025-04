Stadi Intelligenti e sostenibili: verso una nuova era dello sport in Italia

Saluti istituzionali di benvenuto: Andrea De Priamo (Senatore Membro 8ª Commissione permanente | Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), Paolo Marcheschi (Senatore Membro 7ª Commissione permanente | Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), Lara Magoni (Europarlamentare), Gabriele Gravina (Presidente FIGC | Vice Presidente UEFA), Ezio Maria Simonelli (Presidente Serie A), Paolo Bedin (Presidente Serie B), Matteo Marani (Presidente Serie C), Mauro Guerra (Presidente ANCI …

Lombardia).



10:00 – Quale futuro per gli stadi di Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.



Con Luciano Mondellini, Direttore Calcio e Finanza.



10:30 – Le complessità burocratiche dei Comuni ed il coinvolgimento delle Comunità Locali.



Con Andrea Magnanelli (Sett.



Urbanistica Avvocatura Capitolina |Vice Presidente UNAEP, Unione Avvocati Enti Pubblici)- 11:00 – Il Futuro degli Impianti Sportivi in Italia: superare le difficoltà e costruire stadi sostenibili con Giuseppe De Martino (Architetto, Direttore Tecnico Sportium).



11:30 – Gli stadi nella normativa federale con Giancarlo Viglione, Avvocato amministrativista, Responsabile relazioni istituzionali ed ufficio legislativo FIGC.



12:00 – Infrastrutture Sportive: Modelli, Paradigmi, Progetti con David Allegri (Architetto e Ricercatore, Politecnico di Milano).



12.30 – L’evoluzione degli stadi attraverso l’esperienza internazionale: lezioni da Berlino, Glasgow e Londra con Carlo Cartacci (Scrittore, Ricercatore).



13:00 – La Strategia ESG di Juventus e le sue applicazioni in ambito stadio con Francesco Gianello (Juventus Facilities Management Director, Presidente di ESSMA, European Stadium and Safety Management Association).



Modera Carlo Piazzoli (CEO & Founder International Soccer Academy).

