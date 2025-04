Il diritto tributario e la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo

Saluti Istituzionali: Stefania Pucciarelli.



10.15 I Sessione: "La competenza della Corte EDU in materia tributaria" con Guido Raimondi (Presidente di Sezione presso la Corte di Cassazione e già Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo".



10.45 "I principi assiologici dello Statuto dei Diritti del Contribuente" con Cosimo Ferri (Vice Presidente Consiglio Superiore di Giustizia Tributaria".



11.15 "Nemo tenetur se detegere: il diritto al silenzio del contribuente sottoposto a verifica" con Loris Tosi (Professore Ordinario di Diritto Tributario presso l’Università Cà Foscari di …

Venezia).



12.00 II Sessione: "Il rispetto della vita privata e della corrispondenza del contribuente quale limite alla potestà ispettiva tributaria" con Maurizio Block (Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione, nonchè Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dell’Abruzzo".



12.30 Il Ne bis in idem nelle violazioni tributarie dopo la riforma tributaria del 2024 con Samuel Bolis (Assegnista di ricerca in Diritto Penale presso l’Università di Modena - Reggio Emilia).



13.00 Intelligenza artificiale e giurisprudenza tributaria predittiva: il diritto ad essere giudicati da un essere umano con padre francescano Paolo Benanti (Professore di etica, bioetica ed etica delle tecnologie presso la Pontificia Università Gregoriana nonché Presidente della Commissione AI per l'informazione per il Governo italiano e Consigliere di Papa Francesco sull'Intelligenza Artificiale).

