Stati generali dello sport

Organizzati dal Dipartimento Sport di Forza Italia.



Aprono i lavori, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Fi, e Maurizio Gasparri, presidente dei senatori azzurri.



A seguire, gli interventi di Alessandro Cattaneo, responsabile nazionale dei Dipartimenti del partito; Luisa Regimenti, assessore regionale Lazio e segretario azzurro di Roma Capitale, e di Alessandro Cochi, presidente del Coni Lazio.



Alle 10:20, primo panel di confronto su ‘Sport in Italia, prospettive’, moderato da Carlotta Colaiacovo - assessore allo Sport del Comune di Gubbio - con focus su impianti e pratica sportiva e …

diffusione delle varie discipline.



Ad animare il dibattito, Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute Spa; Paolo Barelli, presidente Federazione Italiana Nuoto, e Angelo Binaghi, presidente Federazione Italiana Tennis e Padel.



Alle 11:00, l’intervento del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.



A seguire, il secondo panel sul modello sportivo italiano, moderato da Giuseppe Incocciati del Dipartimento Sport Forza Italia, con approfondimenti su società e federazioni sportive e accesso al credito per la costruzione e rigenerazione di impianti.



Sul tema, sono previsti gli interventi di Gianni Petrucci, presidente Federazione Italiana Pallacanestro; Mario Torrisi, consigliere di amministrazione Istituto per il Credito Sportivo, e di Vinicio Vigilante, amministratore delegato GSE.



Alle 12:00, un momento dedicato a ‘Il ruolo dello sport nel tessuto sociale’, moderato da Paolo Barelli, con gli interventi di: Enrico Costa - presidente del coordinamento Discipline Sportive Associate e presidente della Federazione Italiana Pallapugno; Bruno Molea, presidente Associazione Italiana Cultura e Sport, e Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Società Sportiva Lazio.



Alle ore 12.50, le conclusioni saranno affidate ad Antonio Tajani - segretario nazionale di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri.



Alle 14:00, è previsto il panel moderato da Maria Spena - componente CDA Sport e Salute spa - su "Sport a servizio della persona e della società", con focus sulle novità legislative e gli aspetti giuridici e fiscali, nonché sull’importanza dello sport come inclusione.



Intervengono Marco Perciballi, dottore commercialista esperto in ambito sportivo; Maurizio Casasco, presidente Federazione Italiana ed Europea Medicina dello Sport, e Filippo Saba, fisioterapista, sul tema Salute.



Dalle 14.45 parlano Flavio Siniscalchi, capo dipartimento Sport per la Presidenza del Consiglio dei Ministri; sindaci; consiglieri municipali, comunali, provinciali e regionali; assessori e dirigenti di Forza Italia e rappresentanti istituzionali.

