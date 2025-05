Criticità e doppi standard versus una prospettiva a difesa dei Diritti Umani e del Diritto umanitario.

Tra i relatori: Rita Ferri (filosofa e saggista, già docente di Filosofia del Diritto e Logica del Diritto), Arturo Scotto (deputato PD alla Camera), Enzo Cannizzaro (ordinario di Diritto Internazionale e UE, Università di Roma "La Sapienza"), Irene Testa (giornalista e Garante regionale persone private della libertà personale), Maurizio De Stefano (avvocato, vicepresidente Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani), Triestino Mariniello (docente di Diritto Penale Internazionale alla Liverpool John Moores University, tra i rappresentanti legali delle vittime di Gaza presso la Corte …

Penale Internazionale), Luisa Morgantini –(attivista per i Diritti Umani e Fondamentali, già Vice-Presidente del Parlamento Europeo), Raffaele Oriani (giornalista e attivista per i Diritti), Yousef Salman (medico, delegato per la Mezza Luna Rossa Palestinese in Italia), Parisa Nazari (mediatrice interculturale e attivista del movimento "Donna Vita Libertà").



L'evento è promosso dalla professoressa Rita Ferri con Parlamento europeo e Commissione europea.

