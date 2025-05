Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera

…

ore 11.40 rappresentanti di Cyber Guru e di IQVIA Italia; ore 12 Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella; ore 12.20 Fernanda Faini, ricercatrice e docente di informatica giuridica dell’Università Telematica Pegaso, e Maurizio Sibilio, professore ordinario di pedagogia speciale e prorettore vicario dell’Università degli studi di Salerno; ore 12.40 rappresentanti della Fondazione “Centro italiano di ricerca per l’automotive”; ore 12.50 rappresentanti di European guild for artificial intelligence regulation (EGAIR) e di Hewlett Packard Enterprise; ore 13.10 rappresentanti del Consorzio interuniversitario CINECA e dell’Osservatorio artificial intelligence del Politecnico di Milano

svolgono le seguenti audizioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge, approvato dal Senato, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale: ore 11 rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL;

