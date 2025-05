Presentazione del libro di Andrea Maori "Herbert Kappler. La fuga di Stato del boia delle Fosse Ardeatine, 15 agosto 1977" (Tralerighe libri)

La clamorosa fuga del criminale nazista Herbert Kappler avvenuta la notte di Ferragosto del 1977 dall’ospedale militare del Celio a Roma va collocata all’interno dei rapporti italo-tedeschi dal secondo dopoguerra.



In questo modo si può comprendere meglio come l’operazione, organizzata dall’"Anello", un servizio segreto non ufficiale utilizzato per operazioni illecite, fosse congeniale al buon andamento dei rapporti tra il governo italiano e quello tedesco federale.



L’Italia aveva un disperato bisogno dell’appoggio della Repubblica federale tedesca, un paese al quale l’Italia …

aveva dato in garanzia la riserva monetaria per garantire ulteriori prestiti e il ritorno di Kappler in Germania, auspicato dai tedeschi fin dai primi anni Cinquanta, fu solo l’epilogo di un clima politico che si era maturato da tempo.



Questa nuova edizione si arricchisce di testimonianze di prima mano rese da alcuni protagonisti della vicenda e dello studio di nuove inchieste giornalistiche che dall’agosto 1977 hanno cercato di informare l’opinione pubblica.

