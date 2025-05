Puntata di "Radio Carcere: "La 30^ impiccagione" - A Terni il suicidio di Massimiliano che in carcere non ci doveva stare. "Carcere e Povertà" - Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bergamo promuove una raccolta fondi per aiutare i detenuti indigenti di via Gleno. "Seconda Chance: Speciale Liguria" - Le attività svolte per trovare lavoro ai detenuti nelle carceri liguri. " Decreto Sicurezza" - Le critiche dei garanti territoriali dei detenuti." di martedì 6 maggio 2025 , condotta da Riccardo Arena con gli interventi di Giuseppe Caforio (garante delle persone sottoposte a misure …

restrittive della libertà personale della Regione Umbria), Giulio Marchesi (presidente del Consiglio dell'Ordine avvocati di Bergamo), Luca Pizzorno (responsabile per la Liguaria dell'Associazione Seconda Chance), Andrea Di Pietrantonio (direttore dell'RSA Castelletto di Genova), Stefano Anastasia (garante dei Diritti delle persone private della libertà personale della Regione Lazio).



