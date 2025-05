Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera

Svolgono le seguenti audizioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge, approvato dal Senato, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale: ore 14.20 rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI); ore 14.30 Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione; ore 14.50 rappresentanti di META; ore 15 Marco Pironti, professore ordinario di economia e gestione dell’innovazione dell’Università degli studi di Torino; ore 15.10 rappresentanti di Anitec-Assinform e della Federazione industria musicale italiana (FIMI); ore 15.30 Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), Bruno Frattasi.