AI e transizione energetica, verso un futuro green?

Un incontro organizzato su iniziativa del senatore Andrea De Priamo in collaborazione con Video Backlight, l’Istituto Italiano di Tecnologia, I-Com Istituto per la competitività e lo studio legale E-Lex.



All’incontro online partecipano: Giorgio Metta (direttore dell’Istituto Italiano di Tecnologia), Stefano da Empoli (presidente di I-Com, Istituto per la Competitività), Ernesto Belisario (avvocato di E-Lex Studio Legale), Carlo Cavazzoni (head of Digital Infrastructures, Leonardo), Sanzio Bassini (direttore del Dipartimento SuperComputing Applications and Innovation, Cineca), Giuseppe …

Amoroso (head of Global ICT, Enel), A moderare l’incontro Marco Italiano, autore e conduttore di Video Backlight.

