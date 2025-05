Il Presidente Donald Trump ha firmato l’ordine che mira a semplificare le revisioni della Food and Drug Administration (Fda) e a incentivare la produzione domestica di farmaci.



Relativamente alla politica in tema di droghe quali sono le parole chiave, quali posizioni potrebbero emergere rispetto al passato?.



Puntata di "La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. Le parole chiave della politica trumpiana in tema di droga" di giovedì 8 maggio 2025 , condotta da Maria Antonietta Farina Coscioni che in questa puntata ha ospitato Massimo Barra (presidente emerito della Croce Rossa …

Italiana, fondatore di Villa Maraini).



