Il Mondo a pezzi. Intervista al professor Paolo Guerrieri

Segnali inequivocabili dell'inizio di una grande ritirata di Trump dalla grande guerra commerciale ingaggiata con il resto del mondo: un accordo con la Gran Bretagna e i negoziati con la Cina a Ginevra.



Le ragioni di una svolta: la rivolta dei mercati finanziari, il crollo di Wall Street, la crisi dei titoli del Tesoro Usa e il calo dei consensi verso la politica del presidente, che potrebbe danneggiare i Repubblicani alle elezioni di medio termine.



L'accordo con la Gran Bretagna consentirà l'annullamento dei dazi su acciaio e alluminio del 25 per cento sulle esportazioni verso gli Usa, la …

rimodulazione al 10 per cento delle tariffe sulle auto, l'acquisto di Boeing da parte del Regno Unito.



Il primo accordo, il più facile: gli Usa esportano verso la Gran Bretagna più di quanto importino.



A Ginevra è iniziato il negoziato con la Cina.



Stati Uniti e Cina rappresentati ai massimi livelli, con il Segretario Usa Scott Bessent e il vicepremier cinese He Lifeng.



Le decisioni annunciate: isitutuzione di un meccanismo di consultazione che permetterà di proseguire le consultazioni; drastica riduzione dei dazi da parte degli Usa (dal 145 al 30 per cento) e da parte della Cina (dal 125 al 10 per cento).



Nessuno dei due Paesi poteva permettersi una guerra commerciale, poiché da anni gli Usa hanno contribuito alla catena di valore in Cina con le proprie imprese e le produzioni cinesi hanno alimentato la rete dei beni intermedi dell'industria statunitense.



Scott Bessent lo riconosce, affermando che nessuna delle due parti vuole il disaccoppiamento delle due economie.



Il valore degli scambi commerciali Usa-Cina si attesta a 700 miliardi di dollari all'anno.



La Cina non poteva certo sottrarsi al negoziato: enormi sono gli investimenti delle sue imprese negli Usa, gli effetti della diminuzione del commercio con gli Usa le hanno già messe in crisi, il Paese deve affrontare la deflazione e la domanda interna resta debole.



Pechino rischiava l'isolamento, indotto dalle pressioni che gli Usa avrebbero fatto sui propri alleati per impedire l'accesso alle merci cinesi.

