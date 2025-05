"Da Dio a Trump. Crisi cattolica e politica americana": intervista al professor Massimo Faggioli

Il voto cattolico per Trump: il 54 per cento contro il 44 per la candidata democratica Kamala Harris.



Mutazione del Partito Democratico, abbandono della posizione di centro rappresentata dalle vecchie leadership incarnate da personalità come Biden.



Aumento dei latinos cattolici e immigrati di seconda generazione, che hanno scelto Trump.



La conferenza episcopale Usa e la sua contrapposizione al cattolico Biden.



L'allineamento della maggioranza dei vescovi americani alla piattaforma dei repubblicani e al trumpismo.



Le decisioni di Trump di penalizzare le organizzazioni cattoliche che operano nel …

Paese per conto del governo federale potrebbe cambiare questo orientamento dei vescovi.



E l'arrivo di un Papa americano nella persona di Leone XIV potrà avere un grande impatto: primo test a novembre, quando si eleggerà il nuovo presidente della USCCB.



Il rischio di nazionalizzazione del cattolicesimo Usa, sotto la pressione dei ricchi donatori di orientamento conservatore che sono in grado di contrastare le direttive del Vaticano ed imporre la propria policy.



Cosa potrebbe cambiare il papato di Leone XIV, votato anche da grandi cardinali nordamericani che ideologicamente avrebbero potuto contrapporsi ad un candidato diverso da lui.



Il cattolicesimo del vicepresidente Vance: antimoderno, preconciliare, antiliberale.



Un misto di tradizionalismo cattolico e Silicon Valley.



Il sostegno a Vance di Peter Thiel, il miliardario fondatore di PayPal.



La conversione del 2019, il riferimento al Sant'Agostino de 'La Città di Dio'.



Agostino punto di riferimento contro la crisi dell'America.



Il cattolicesimo globale di Bergoglio, il superamento della tradizionale identificazione tra cattolicesimo e Occidente.



L'America dei tempi di Trump può definirsi post-cristiana ma non post-religiosa: nasce come progetto religioso e diventa progetto politico.



Una secolarizzazione non paragonabile a quella europea.



L'energia religiosa Usa resiste e ha cercato una risposta, trovandola in Trump: è il Messia politico che promette di rendere l'America 'grait again', il suo è un messaggio religioso salvifico.



Ma con l'elezione di Leone XIV non è più Trump l'americano più importante del mondo.



L'episcopato americano indifferente o agnostico rispetto ai rischi che Trump ha rappresentato per la democrazia americana: il precedente di Sturzo negli Usa, scioccato dalla mancata resistenza cattolica al fascismo.

